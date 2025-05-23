«Важно, чтобы мои дети знали, что мы не лучше других». Антонелла Рокуццо о своих ценностях и воспитании детей

Антонелла Рокуццо появилась на обложке мексиканского Vogue. Жена восьмикратного обладателя «Золотого мяча» рассказала все о своих чувствах, семье, корнях и о том, что для нее сегодня важнее всего.

За последние несколько лет Антонелла была послом различных благотворительных организаций, таких как ЮНИСЕФ и ее слабость — дети. В 2023 году она поддержала кампанию ЮНИСЕФ по борьбе с нищетой и нарушениями прав детей в Аргентине.

Антонелла признается, что предпочитает принимать участие в подобных проектах и заниматься благотворительностью не публично, потому что это не ее цель.

«Я хочу, чтобы у моих детей были правильные ценности, чтобы они уважали людей, ценили вещи... Важно, чтобы они знали, что мы не лучше других, мы стараемся передать им ценности наших родителей».

Об управлении славой и своим имиджем в социальных сетях она говорит:

«С социальными сетями нужно быть очень ответственным, потому что это целая проблема. Я с большой ответственностью отношусь к тому, что показываю и чем делюсь. Социальные сети сегодня опасны: многие девочки и мальчики смотрят на своих кумиров, и есть также тенденция сравнивать себя с ними. Поэтому я отношусь к этому с большой ответственностью и осторожностью к публикациям».

Антонелла рассказала о большой поддержке от Лионеля Месси: «Теперь Лео часто сопровождает меня. Я обо всем советуюсь с ним, а он советуется со мной».