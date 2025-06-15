🔥 «Барса» выбирает из четырех вингеров – сравниваем, кто лучше 🤔

«Барселона» зачем-то хочет нового вингера. И сделка обещает быть громкой.

Есть четыре кандидата, которые более-менее серьезно обсуждаются в СМИ.

1) Нико Уильямс – «Атлетик Бильбао».

Главная трансферная цель прошлого лета никуда не делась. Уильямс, по общему мнение, выглядел скромнее в минувшем сезоне, чем за год до этого. Хоть и забил больше.

Но есть серьезные конкуренты – «Арсенал» и «Бавария».

По слухам, сам игрок склоняется к варианту с переходом в «Барсу». А обойдется это каталонцам примерно в 53 миллиона фунтов стерлингов – столько указано в графе «Отступные».

2) Маркус Рэшфорд – «Манчестер Юнайтед».

Рэшфорд ожил, но в «Вилле» может не остаться. Уж слишком дорогой.

Его будущее в «МЮ» также под вопросом – клуб с радостью продаст игрока, если получит хорошее предложение. Но может и дать последний шанс, если покупатель не найдется. Гарначо такому счастью может только позавидовать.

Трансфер Маркуса обойдется богатому клиенту в 40 миллионов фунтов стерлингов. Но не стоит забывать, что его еженедельный оклад на «Олд Траффорд» – 325 тысяч. И вряд ли он согласится на его большое сокращение.

3) Иван Перишич – свободный агент.

Неожиданно, но приятно.

Бессмертный хорват зажег в «ПСВ» и опять не уходит на пенсию.

Флик вспомнил по «Баварии», какой Иван классный парень. И, убедившись, что он еще не сбитый летчик, пометил его как запасной вариант. Причем бесплатный!

Перешич не торопится с поиском нового клуба, зная об интересе «Барселоны». Он крайне заинтересован в переезде, поскольку хочет пробиться в состав сборной Хорватии, чтобы сыграть на ЧМ-2026.

4) Луис Диас – «Ливерпуль».

Когда поймете, зачем это надо «Ливерпулю», дайте знать.

28-летний колумбиец с детства мечтал играть в «Барселоне». По крайней мере, так все думают. И последний сезон максимально приблизил его к этому счастью.

«Ливерпуль» не предложил вингеру новый контракт, который истекает уже в 2027-м, и может продать игрока, учитывая финансовую нагрузку из-за грядущего подписания Флориана Виртца.

Ожидается, что «Барсе» трансфер обойдется в 51 миллион фунтов стерлингов. Но они хотят дешевле.

Картинки честно украдены у The Sun, но вам то что?