Дизайн новой формы ФК «Рединг» привел в ярость болельщиков – он вдохновлен печеньем🍪

ФК «Рединг» и Macron выпустили новый комплект формы, дизайн вдохновлен брендом печенья Huntley & Palmers и их узору – визитной карточке города Рединг.

Идея выглядит оригинальной, но далеко не все болельщики ее оценили. В сети разгорелись споры о качестве дизайна.

«По крайней мере, футболка соответствует сиденьям на стадионе. Выцветшая».

«Пожалуйста, поменяйте эти шорты и носки на белые! Комплект будет выглядеть намного лучше. Узор слишком тусклый».

«Почему у нас не может быть простой формы?!».

«Комплекта хуже я просто не видел! Скажите, что это шутка».