Дизайн новой формы ФК «Рединг» привел в ярость болельщиков – он вдохновлен печеньем🍪
ФК «Рединг» и Macron выпустили новый комплект формы, дизайн вдохновлен брендом печенья Huntley & Palmers и их узору – визитной карточке города Рединг.
Идея выглядит оригинальной, но далеко не все болельщики ее оценили. В сети разгорелись споры о качестве дизайна.
«По крайней мере, футболка соответствует сиденьям на стадионе. Выцветшая».
«Пожалуйста, поменяйте эти шорты и носки на белые! Комплект будет выглядеть намного лучше. Узор слишком тусклый».
«Почему у нас не может быть простой формы?!».
«Комплекта хуже я просто не видел! Скажите, что это шутка».