Модрич осчастливил юного фаната: еще одна замечательная история о Луке😍

Маленький мальчик Боги из Сербии очень расстроился, когда узнал, что Лука Модрич покидает «Реал Мадрид». Его историей поделилась мама - певица Милица Тодорович, когда информация дошла до Луки, то он записал видео для мальчика и его брата, поблагодарив их за любовь и поддержку:

«Привет, Боги! Я видел, что ты расстроился из-за того, что я ухожу из «Мадрида», но все в порядке, не грусти! В знак благодарности я отправляю тебе свою футболку. Я слышал, что твой брат тоже играет в футбол, так что еще одна футболка придет и для него. Я хочу, чтобы ты продолжал упорно работать и стараться - это верный путь к успеху. Большой тебе привет от Луки».