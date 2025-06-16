🤯 Гарет Бэйл возвращается в английский футбол! Но это не то, о чем вы подумали

Экс-нападающий «Тоттенхэма» и мадридского «Реала» Гарет Бэйл близок к приобретению «Плимут Аргайл», покинувшего в минувшем сезоне Чемпионшип.

Telegraph сообщает, что валлиец обсуждает покупку клуба вместе частной американской инвестиционной компанией.

Газета уточняет, что роль Бэйла в сделке будет напоминать участие Луки Модрича в системе владельцев «Суонси». То есть он будет одним из совладельцев – с меньшей долей.

Отметим, что в прошедшем сезоне «Плимут» покинул Чемпионшип, заняв 23-е место по итогам сезона.

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