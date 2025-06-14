🔥 Выбираем команду сезона! Центральный полузащитник №2 – интрига? 🫣
Добиваем центр поля.
1) Жоау Невеш, «ПСЖ». Выиграл все.
Невеш словно не заметил переезд из «Бенфики». Он все так же невозмутимо хорош с мячом и, особенно, без него.
Этот 20-летний монстр забирает 64% единоборств, делает больше двух отборов за игру и поддерживает точность передач в +90%. Выглядит так, словно Невеш играет в опорной зоне, правда? И это не безосновательно. Но в атаке Жоау тоже успевает себя проявить – 8 голевых и 9 созданных моментов. Все это в сумме дает среднюю оценку в 7,42 – аналогичную прошлому сезону.
Для Невеша португальская лига=французская=Лига чемпионов. Учтите.
2) Мартин Эдегор, «Арсенал». Серебро АПЛ.
Будем честны, норвежец чуть-чуть просел в сравнении с выдающимся прошлым сезоном. Но все равно был хорош.
Оценка в 7,36 и 6+11 по «гол+пас». Эдегором можно было бы пренебречь, но все-таки «Арсенал» был в числе элиты сезона, а Мартин – один из его лидеров. Как никак, 15 созданных голевых моментов.
3) Доминик Собослаи, «Ливерпуль». Чемпион АПЛ.
Еще один статист рейтинга, которого нельзя проигнорировать.
В отличии от Эдегора, у венгра наметился прогресс. Он прочно обосновался в основе «Ливерпуля» и стал действительно эффективным, а не эффектным.
Отметим, что Доминик начал активно создавать партнерам голевые моменты. Но обратная сторона – слишком много брака (примерно 20% передач).
4) Майкл Олисе, «Бавария». Чемпион Германии.
Универсальный француз из «Баварии» провел сильнейший сезон в карьере. И дело не в сумасшедшей оценке 7,78. Хотя нет, в ней тоже.
Но 35 баллов по «гол+пас» – это слишком мощно. 32 созданных голевых момента – больше чем у всех игроков списка вместе взятых. 13 попаданий в команду недели Бундеслиги. В общем, встречайте Короля Германии.
5) Франсишку Тринкау, «Спортинг». Чемпион Португалии.
Вполне конкурент французу. 10+16 и 7,41 по сезону. 18 созданных моментов, 12 попаданий в команду недели португальской лиги. Грешок один, но важный – слабовато в Лиге чемпионов: всего один голевой и один созданный момент.
🔥 Выбираем команду сезона! Центральный полузащитник №1 – легкий выбор 🥱