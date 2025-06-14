🔥 Выбираем команду сезона! Центральный полузащитник №1 – легкий выбор 🥱

Наконец-то погружаемся в атаку! Левый центральный полузащитник в схеме 4-3-3 (с ромбом посередине).

1) Фабиан Руис , «ПСЖ». Выиграл все.

Начнем с темной лошадки. Помните, как все восхищались Руисом на Евро? А как он растворялся в пучине звезд «Парижа»? Кажется, этому недоразумению пришел конец. Фабиан наконец-то выдал клубный сезон достойный своего уровня.

Трофеи и статистика – прямое доказательство. О первом не слышал только хейтер, а цифры у испанца лучшие в карьере – пять голов и 10 передач. Такого не было даже в «Наполи».

Кроме того, Руис стал безоговорочным игроком основы, сыграв аж в 54 матчах. Хотя в «ПСЖ» он никогда не пробивал даже 40 игр.

Фабиан, разумеется, показал лучшую среднюю оценку в карьере. Из любопытного: невероятные 77% точности длинных передач и 95% коротких на своей половине. А еще оборонительные показатели уровня Нголо Канте. В обострении Руис задействован меньше привычных цифр коллег по позиции, но зато он активен в движении мяча.

2) Джамал Мусиала , «Бавария». Чемпион Германии.

Наверное, не столько сильнейший, сколько самый зрелый сезон Мусиалы на клубном уровне.

Рядовые 20+ результативных действий и роль ключевого игрока атаки «Баварии». Джамал стал чаще рисковать и брать на себя последний пас, а не быть его адресатом. И это прекрасно, когда у тебя впереди Харри Кейн.

Самый трудовой титул Бундеслиги в карьеры Мусиалы. И есть ощущение, что он еще только разгоняется.

3) Флориан Виртц , «Байер». Серебро Бундеслиги.

«Леверкузен» не стал вторым «Лестером» и подтвердил заявленный уровень во втором сезоне после чемпионства. Ровно то же самое можно сказать и про Виртца, который прорекламировал себя на рекордный трансфер «Ливерпуля».

16+14 и ключевая роль в серебре «Байера». Хотите эстетику Гвардиолы? Выбирайте Виртца. Нужно легкое безобразие Клоппа? Вернитесь к Мусиале. Вот и все.

4) Антуан Гризманн , «Атлетико».

Гризманна можно добавлять на все позиции пока он не победит. Все равно никто не понимает, где он играет.

Без ветерана Мадрида никуда – он по-прежнему важнейший игрок самой сильной земной команды Ла Лиги. Оптимисты даже в апреле рассчитывали на исторический рывок «Атлетико», но не случилось.

16+9: Антуан снова титан обострения, но процент брака уже ощутим. Впрочем, его необходимость Симеоне вопросу не подлежит.

5) Скотт Мактоминей , «Наполи». Чемпион Серии А.

Сенсация сезона. Кто бы мог подумать, что ненужный «МЮ» опорник сходу станет едва ли не лучшим бомбардиром чемпиона Италии? Да еще и с чемпионским голом ножницами.

Не так важно, вспышка ли это или «новый Мактоминей» – шотландец был хорош/отличен по всем параметрам. Он однозначно сильнейший полузащитник сезона в Серии А, а далее решать вам.

Нужна статистика? 13+4 по «гол+пас», 85% точность передач, пять созданных голевых моментов, четыре возврата мяча за игру, 1.5 отбора и выноса – да, шотландец больше про защиту.

6) Педри , «Барселона». Выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Достаточно уже того факта, что Педри номинирован на «Золотой мяч». И лишь он способен навязать конкуренцию хавбекам «ПСЖ».

Оценка 7,59. 58% выигранных единоборств, семь возвратов мяча за игру, 89% точность передач (3 из 4 на половине поля соперника), 14 созданных голевых моментов.

Эпитеты оставим экспертам.

7) Джуд Беллингем , «Реал».

Титулы одному не выиграть, а по сезону к Беллингему не должно быть никаких претензий.

14+13 и средние 7,52 – это почти уровень лучшего года Педри. А ведь многие действительно винят Джуда в проблемах «Мадрида».

Да, Беллингем был хуже, чем в победном 2023/24: меньше голевых моментов, на 4% больше брака в передачах. Но это относится ко всему «Реалу».

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