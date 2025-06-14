🔥 Выбираем команду сезона! Центральный полузащитник №1 – легкий выбор 🥱
Наконец-то погружаемся в атаку! Левый центральный полузащитник в схеме 4-3-3 (с ромбом посередине).
1) Фабиан Руис, «ПСЖ». Выиграл все.
Начнем с темной лошадки. Помните, как все восхищались Руисом на Евро? А как он растворялся в пучине звезд «Парижа»? Кажется, этому недоразумению пришел конец. Фабиан наконец-то выдал клубный сезон достойный своего уровня.
Трофеи и статистика – прямое доказательство. О первом не слышал только хейтер, а цифры у испанца лучшие в карьере – пять голов и 10 передач. Такого не было даже в «Наполи».
Кроме того, Руис стал безоговорочным игроком основы, сыграв аж в 54 матчах. Хотя в «ПСЖ» он никогда не пробивал даже 40 игр.
Фабиан, разумеется, показал лучшую среднюю оценку в карьере. Из любопытного: невероятные 77% точности длинных передач и 95% коротких на своей половине. А еще оборонительные показатели уровня Нголо Канте. В обострении Руис задействован меньше привычных цифр коллег по позиции, но зато он активен в движении мяча.
2) Джамал Мусиала, «Бавария». Чемпион Германии.
Наверное, не столько сильнейший, сколько самый зрелый сезон Мусиалы на клубном уровне.
Рядовые 20+ результативных действий и роль ключевого игрока атаки «Баварии». Джамал стал чаще рисковать и брать на себя последний пас, а не быть его адресатом. И это прекрасно, когда у тебя впереди Харри Кейн.
Самый трудовой титул Бундеслиги в карьеры Мусиалы. И есть ощущение, что он еще только разгоняется.
3) Флориан Виртц, «Байер». Серебро Бундеслиги.
«Леверкузен» не стал вторым «Лестером» и подтвердил заявленный уровень во втором сезоне после чемпионства. Ровно то же самое можно сказать и про Виртца, который прорекламировал себя на рекордный трансфер «Ливерпуля».
16+14 и ключевая роль в серебре «Байера». Хотите эстетику Гвардиолы? Выбирайте Виртца. Нужно легкое безобразие Клоппа? Вернитесь к Мусиале. Вот и все.
4) Антуан Гризманн, «Атлетико».
Гризманна можно добавлять на все позиции пока он не победит. Все равно никто не понимает, где он играет.
Без ветерана Мадрида никуда – он по-прежнему важнейший игрок самой сильной земной команды Ла Лиги. Оптимисты даже в апреле рассчитывали на исторический рывок «Атлетико», но не случилось.
16+9: Антуан снова титан обострения, но процент брака уже ощутим. Впрочем, его необходимость Симеоне вопросу не подлежит.
5) Скотт Мактоминей, «Наполи». Чемпион Серии А.
Сенсация сезона. Кто бы мог подумать, что ненужный «МЮ» опорник сходу станет едва ли не лучшим бомбардиром чемпиона Италии? Да еще и с чемпионским голом ножницами.
Не так важно, вспышка ли это или «новый Мактоминей» – шотландец был хорош/отличен по всем параметрам. Он однозначно сильнейший полузащитник сезона в Серии А, а далее решать вам.
Нужна статистика? 13+4 по «гол+пас», 85% точность передач, пять созданных голевых моментов, четыре возврата мяча за игру, 1.5 отбора и выноса – да, шотландец больше про защиту.
6) Педри, «Барселона». Выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
Достаточно уже того факта, что Педри номинирован на «Золотой мяч». И лишь он способен навязать конкуренцию хавбекам «ПСЖ».
Оценка 7,59. 58% выигранных единоборств, семь возвратов мяча за игру, 89% точность передач (3 из 4 на половине поля соперника), 14 созданных голевых моментов.
Эпитеты оставим экспертам.
7) Джуд Беллингем, «Реал».
Титулы одному не выиграть, а по сезону к Беллингему не должно быть никаких претензий.
14+13 и средние 7,52 – это почти уровень лучшего года Педри. А ведь многие действительно винят Джуда в проблемах «Мадрида».
Да, Беллингем был хуже, чем в победном 2023/24: меньше голевых моментов, на 4% больше брака в передачах. Но это относится ко всему «Реалу».
🔥 Выбираем команду сезона! Опорник – думаем 🤔