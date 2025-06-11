«Барселона» ушла на каникулы, но не в полном составе: смотрим, какие вопросы требуют решения

«Барселона» сейчас почти полностью находится в отпуске после завершения международного перерыва. Подопечные Флика будут отдыхать до середины июля.

Пока большинство игроков и членов тренерского штаба наслаждается заслуженным отдыхом, некоторые футболисты все еще ждут решения своих вопросов и могут заглянуть в офис клуба.

Ожидаемые переговоры

Марк-Андре Тер Стеген не скрывает своего недовольства подписанием контракта с Жоаном Гарсия и ждет встречи с Фликом и Деку, чтобы прояснить ситуацию.

Продления контрактов и возможные трансферы

Другие игроки, чьи отпуска могут быть прерваны встречами по поводу их будущего — это Френки де Йонг и Войчех Щченсны, они все еще ожидают продления контрактов; Иньяки Пенья, чей трансфер практически неизбежен; Ансу Фати, ведущий переговоры с «Монако»; а также Эктор Форт и Пау Виктор, чье будущее обсуждается клубом.

Команда U21

Жерар Мартин и Пабло Торре не начнут свой отпуск, пока сборная Испании не завершит чемпионат Европы среди игроков до 21 года. Парни могут заглянуть в офисы клуба в какой-то момент. Пабло Торре хочет уйти в аренду или готов на трансфер, к Жерару Мартину есть интерес со стороны Премьер-лиги. Чемпионат Европы среди игроков до 21 года станет для них обоих возможностью заявить о себе.

Два особых случая

Есть два особых случая: Пау Кубарси в настоящее время сдает вступительные экзамены в университет, а Марк Берналь продолжает процесс восстановления после травмы передней крестообразной связки.