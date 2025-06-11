«Барселона» ушла на каникулы, но не в полном составе: смотрим, какие вопросы требуют решения
«Барселона» сейчас почти полностью находится в отпуске после завершения международного перерыва. Подопечные Флика будут отдыхать до середины июля.
Пока большинство игроков и членов тренерского штаба наслаждается заслуженным отдыхом, некоторые футболисты все еще ждут решения своих вопросов и могут заглянуть в офис клуба.
Ожидаемые переговоры
Марк-Андре Тер Стеген не скрывает своего недовольства подписанием контракта с Жоаном Гарсия и ждет встречи с Фликом и Деку, чтобы прояснить ситуацию.
Продления контрактов и возможные трансферы
Другие игроки, чьи отпуска могут быть прерваны встречами по поводу их будущего — это Френки де Йонг и Войчех Щченсны, они все еще ожидают продления контрактов; Иньяки Пенья, чей трансфер практически неизбежен; Ансу Фати, ведущий переговоры с «Монако»; а также Эктор Форт и Пау Виктор, чье будущее обсуждается клубом.
Команда U21
Жерар Мартин и Пабло Торре не начнут свой отпуск, пока сборная Испании не завершит чемпионат Европы среди игроков до 21 года. Парни могут заглянуть в офисы клуба в какой-то момент. Пабло Торре хочет уйти в аренду или готов на трансфер, к Жерару Мартину есть интерес со стороны Премьер-лиги. Чемпионат Европы среди игроков до 21 года станет для них обоих возможностью заявить о себе.
Два особых случая
Есть два особых случая: Пау Кубарси в настоящее время сдает вступительные экзамены в университет, а Марк Берналь продолжает процесс восстановления после травмы передней крестообразной связки.
Тер Стеген, Пенья, Фати, Торре, Пау Виктор, Мартин на выход
ждем ещё Гримальдо, если Мартина продадут
Мартин прибавляет с каждым днем, а Бальде ровно тот же, что и 4 года назад был.
Через год Бальде будет сидеть за Мартином.