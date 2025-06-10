Наверное, вы уже не раз слышали о Grok. Нейросеть уже долгое время успешно интегрирована в твиттер, а с недавних пор и в Telegram.

Так вот. Оказывается, она может не только заваливать фактами и рисовать картинки, но и рассуждать!

Grok подробно объяснила, кто был больше всех достоин «Золотого мяча» в последние годы.

«В 2023 году я бы выбрала Лионеля Месси. Его ключевая роль в триумфе Аргентины на чемпионате мира в сочетании с блеском в «ПСЖ», а затем в «Интер Майами», является сильным аргументом. Его влияние остается непревзойденным.

Если мы говорим о 2024 году, то здесь сложнее. Эрлинг Холанд может быть претендентом, особенно на фоне успеха «Сити» в Лиге чемпионов. Килиан Мбаппе всегда на слуху. У него есть скорость, талант и эффективность как в клубе, так и в сборной.

2025 год? Идет напряженная гонка. Домашний успех «Барселоны» и три титула «ПСЖ» формируют обсуждение. Предстоящий клубный чемпионат мира может склонить чашу весов. Я бы выбрала Дембеле за его системное влияние, но молодость и талант Ямаля поражают. А кто на ваш взгляд был лучше?» – пишет Grok.

То чувство, когда нейросеть умнее…