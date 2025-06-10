😮 В ФИФА напряглись – клубный ЧМ никому не интересен. Цены на билеты стремительно снижаются

The Athletic сообщает о тревожных настроениях в кабинетах FIFA. Оказывается, что клубный чемпионат мира не способен удовлетворить желания организации. Он просто никому не интересен.

Ну ладно, не прям уж никому. Но ажиотажа не наблюдается и подавно. Например, на матч открытия, до которого осталось меньше недели, продано всего 25 тысяч билетов. И это несмотря на уже второе снижение цен на билеты.

💭 «Они проводят этот турнир, а затем чемпионат мира в нефутбольной стране. Как этому можно удивляться?»

💭 «В мире огромная инфляция, все дорого. А как относятся к иностранцам в США? Люди могут приехать, а их не пропустят на границе. Ну и кому это надо?»

💭 «Может быть, дело в том, что матч открытия – это игра между «Аль-Ахли и «Майами»?

💭 «Кто посоветовал им провести это в США?»

💭 «Дело не в фанатах. В США меньше футбольных болельщиков, а американские законы настолько отстали, когда дело доходит до разрешения болельщикам посетить страну… FIFA там многое потеряет».

Виноваты FIFA, фанаты, США или цены?