🤯 «Они просто должны загнобить его на скамейке запасных». Фанаты узнали, сколько попросил тер Стеген за уход из «Барселоны» 😡

Diario Sport пишет, что Марк-Андре тер Стеген получил предложение «Барселоны» о выплате зарплаты за следующий сезон с обязательством покинуть клуб.

И отказался. Зато выдвинул свои условия: полный оклад по контракту. Проще говоря: €42 млн.

Теперь фанаты «Барсы» окончательно выбрали сторону.

💭 «Они просто должны загнобить его на скамейке запасных».

💭 «Не легенда и не мой капитан. Если ты любишь клуб, то жертвуешь, как и другие».

💭 «Лучше всего позволить ему остаться и продержать весь сезон на скамейке запасных. И тогда он попрощается со сборной Германии».

💭 «Обамеянг – больше легенда «Барсы», чем тер Стеген».

💭 «Ну пусть тогда играет за «Барселону Б».

💭 «Самый неблагодарный ублюдок, который был у нас в последние 10 лет».