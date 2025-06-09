🤯 «Они просто должны загнобить его на скамейке запасных». Фанаты узнали, сколько попросил тер Стеген за уход из «Барселоны» 😡
Diario Sport пишет, что Марк-Андре тер Стеген получил предложение «Барселоны» о выплате зарплаты за следующий сезон с обязательством покинуть клуб.
И отказался. Зато выдвинул свои условия: полный оклад по контракту. Проще говоря: €42 млн.
Теперь фанаты «Барсы» окончательно выбрали сторону.
💭 «Они просто должны загнобить его на скамейке запасных».
💭 «Не легенда и не мой капитан. Если ты любишь клуб, то жертвуешь, как и другие».
💭 «Лучше всего позволить ему остаться и продержать весь сезон на скамейке запасных. И тогда он попрощается со сборной Германии».
💭 «Обамеянг – больше легенда «Барсы», чем тер Стеген».
💭 «Ну пусть тогда играет за «Барселону Б».
💭 «Самый неблагодарный ублюдок, который был у нас в последние 10 лет».
Но один вывод, уже ясен прямо сейчас: Тер Штеген - не будет больше основным вратарём Барсы. И это скорее хорошо, чем плохо...