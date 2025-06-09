Рибери вступил в перепалку с фанатами Португалии после гола Роналду. Прямо на трибунах
Франк Рибери посетил финал Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Испании. Однако португальские болельщики встретили его враждебно, напомнив о его недавних насмешках над высказываниями Криштиану Роналду по поводу «Золотого мяча».
После того как Роналду забил гол и сравнял счет — 2:2, трибуна, где находился Рибери, отреагировала бурно. Болельщики начали освистывать его и насмехаться.
Рибери не сдержался и вступил в перепалку с фанатами, жестикулировал и пытался их упрекнуть. Вскоре он покинул этот сектор и ушел, очевидно, решив не продолжать конфликт.
Португалия в итоге выиграла титул, победив в серии пенальти — 5:3 после ничьей 2:2 в основное время.
Рибери остался ни с чем, Роналду — с очередным трофеем.
и якобы что ЗМ должен был получить он, хотя занял вообще 3 место, упустив еще и Месси))
смешно конечно, у него в той ЛЧ был 1 гол забил и провал на абсолютно всех стадиях, а Роналду лучшим бомбардиром стал и за сезон 69 голов настрелял)