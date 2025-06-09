Рибери вступил в перепалку с фанатами Португалии после гола Роналду. Прямо на трибунах

Франк Рибери посетил финал Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Испании. Однако португальские болельщики встретили его враждебно, напомнив о его недавних насмешках над высказываниями Криштиану Роналду по поводу «Золотого мяча».

После того как Роналду забил гол и сравнял счет — 2:2, трибуна, где находился Рибери, отреагировала бурно. Болельщики начали освистывать его и насмехаться.

Рибери не сдержался и вступил в перепалку с фанатами, жестикулировал и пытался их упрекнуть. Вскоре он покинул этот сектор и ушел, очевидно, решив не продолжать конфликт.

Португалия в итоге выиграла титул, победив в серии пенальти — 5:3 после ничьей 2:2 в основное время.

Рибери остался ни с чем, Роналду — с очередным трофеем.