У Португалии ни одного трофея без Роналду: Криштиану принес стране три титула на уровне сборной
Сборная Португалии выиграла Лигу наций, победив испанцев в финале турнира (2:2, 5:3 по пенальти).
Игровое время матча завершилось со счетом 2:2. У испанцев забили Мартин Субименди и Микель Ойарсабаль, у португальцев – Нуну Мендеш и Криштиану Роналду.
Для Португалии это третий трофей в истории: у сборной две победы в Лиге наций (2019, 2025) и золотые медалиЕвро-2016. Эти достижения покорились португальцам только при Криштиану Роналду.
Криш все трофеи со сборной выиграл честным путём без вмешательства масонов и без 5 левых пенок! А также ради него не был проведён каждый божий год Евро