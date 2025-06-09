У Португалии ни одного трофея без Роналду: Криштиану принес стране три титула на уровне сборной

Сборная Португалии выиграла Лигу наций, победив испанцев в финале турнира (2:2, 5:3 по пенальти).

Игровое время матча завершилось со счетом 2:2. У испанцев забили Мартин Субименди и Микель Ойарсабаль, у португальцев – Нуну Мендеш и Криштиану Роналду.

Для Португалии это третий трофей в истории: у сборной две победы в Лиге наций (2019, 2025) и золотые медали Евро-2016. Эти достижения покорились португальцам только при Криштиану Роналду.