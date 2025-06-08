«Не ожидал, что выиграю этот приз. Но…» 33-летний хавбек из Чемпиошипа стал игроком года в Ирландии. Его речь великолепна 🤣

33-летний полузащитник «Престона» Робби Брэйди признан футболистом года в Ирландии.

Неужели у них не нашлось футболиста сильнее, чем хавбек 20-й команды Чемпионшипа? Самое забавное, что похожие чувства и у самого Брэйди.

Получив награду, он выдал гениальную фразу:

«Слушайте, парни. Это потрясающе. Я не ожидал, что выиграю этот приз. Но… это показывает, насколько дерьмовыми вы были, раз я победил».

Разве могло быть лучше?