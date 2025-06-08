«Не ожидал, что выиграю этот приз. Но…» 33-летний хавбек из Чемпиошипа стал игроком года в Ирландии. Его речь великолепна 🤣
33-летний полузащитник «Престона» Робби Брэйди признан футболистом года в Ирландии.
Неужели у них не нашлось футболиста сильнее, чем хавбек 20-й команды Чемпионшипа? Самое забавное, что похожие чувства и у самого Брэйди.
Получив награду, он выдал гениальную фразу:
«Слушайте, парни. Это потрясающе. Я не ожидал, что выиграю этот приз. Но… это показывает, насколько дерьмовыми вы были, раз я победил».
Разве могло быть лучше?
Коллинс - все 38 матчей без замен за "Брентфорд". Ему стоимость не поменяли - остался 28 млн. евро.
Дара О’Ши - 35 матчей за "Ипсвич", тоже не поменяли - 14 млн. евро.
Джейл О’Брайн - с января основной ЦЗ в "Эвертоне" (с 22 тура в основе и пропустил лишь один матч), он по ТТ вырос в итоге на 3 млн. евро и 18 млн. оценивается.
Трой Пэрротт (АЗ Алкмаар) - 47 матчей, 20 голов + 5 "ассистов" ТТ-ных. Сильно подрос - он теперь 14 млн. евро.
Джайсон Найт (Knight) - все матчи Чемпионшипа (48, включая плей-офф) без замен за "Бристоль", "Бристоль" до плей-офф на повышение добрался. Подрос с 5 млн. евро до 7 млн. евро.
Макс О’Лири - вратарь, который Хайкину дорогу перекрыл пару сезонов назад... те же 48 матчей за "Бристоль" и символический рост до 2.8 млн. евро.
Ну, и Робби Брэйди для сравнения - 29 игр из 46 возможных за "Престон", 0 голов + 4 "ассиста".
Подешевел на 50 тыс. евро - 250 тыс. евро теперь. Дешевел, видимо, из-за возраста, а не из-за спада в игре... Но у них в сборной есть такой же Мэтт Догерти (33 года) - 30 матчей, 2 гола+1 ассист в 30 матчах за "Вулверхэмптон". Такие подвиги оцениваются в - 0.5 млн. евро и он теперь 2 млн. евро.