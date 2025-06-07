«Барса» хочет выгнать тер Стегена. Но, если инсайды о поведении тер Стегена правдивы, то кто его вообще подпишет? 😮
Испанский журналист Хави Торрес пишет, что Ханси Флик решил избавиться от Марка-Андре тер Стегена из-за отношения игрока к работе после восстановления.
Агент тер Стегена, по словам Торреса, связался с Деку, сообщив ему, что немец полностью восстановился. Также агент потребовал, чтобы его клиент вышел в основном составе «Барсы» в матче с «Интером». Тер Стеген расстроился, узнав, что Флик предпочел Шченсны.
Из-за этого он не поехал в Милан с командой, хотя другие травмированные игроки, такие как Кунде, были с клубом.
Поведение немца также вызвало напряженность в клубной раздевалке ближе к концу сезона. Флик чувствовал, что тер Стеген давил на него как за кулисами, так и на публике, что сделало их отношения более напряженными.
По последней информации, «Барса» не рассчитывает на тер Стегена в новом сезоне.
Каталонский журналист Ферран Кореа добавил, что руководство «Барсы» планирует встретиться с тер Стегеном, чтобы сделать ему предложение – выплатить оклад за будущий сезон и поставить подпись под документом, обязывающим уйти из клуба без трансферной компенсации.
Что же Марк натворил?