«Барса» хочет выгнать тер Стегена. Но, если инсайды о поведении тер Стегена правдивы, то кто его вообще подпишет? 😮

Испанский журналист Хави Торрес пишет, что Ханси Флик решил избавиться от Марка-Андре тер Стегена из-за отношения игрока к работе после восстановления.

Агент тер Стегена, по словам Торреса, связался с Деку, сообщив ему, что немец полностью восстановился. Также агент потребовал, чтобы его клиент вышел в основном составе «Барсы» в матче с «Интером». Тер Стеген расстроился, узнав, что Флик предпочел Шченсны.

Из-за этого он не поехал в Милан с командой, хотя другие травмированные игроки, такие как Кунде, были с клубом.

Поведение немца также вызвало напряженность в клубной раздевалке ближе к концу сезона. Флик чувствовал, что тер Стеген давил на него как за кулисами, так и на публике, что сделало их отношения более напряженными.

По последней информации, «Барса» не рассчитывает на тер Стегена в новом сезоне.

Каталонский журналист Ферран Кореа добавил, что руководство «Барсы» планирует встретиться с тер Стегеном, чтобы сделать ему предложение – выплатить оклад за будущий сезон и поставить подпись под документом, обязывающим уйти из клуба без трансферной компенсации.

Что же Марк натворил?