🎥 27 часов в туалете «Альянц Арены» ради футбола. Тиктокеры придумали, как бесплатно посмотреть финал ЛЧ 🤯

31 мая на «Альянц Арене» отгремел финал Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» со счетом 5:0 разнес «Интер». Официально цены на билеты варьировались от 70 до 950 евро, на деле болельщики отдавали за билеты гораздо большие суммы.

Два тиктокера из Бельгии решили, что финал ЛЧ посмотреть нужно, но денег за это зрелище отдавать не нужно.

Блогеры Сенне Хавербеке и Нил Реммери прибыли в Мюнхен за пару дней до игры, парни раздобыли манишки, похожие на те, что носят сотрудники стадиона. Бельгийцы легко пробрались на «Альянц Арену» под видом работников, даже сфоткаться успели.

Затем тиктокеры добрались до туалетов. На несколько кабинок Сенне и Нил повесили таблички, предупреждающие, что туалет не работает. В этих кабинках парни и спрятались – за 27 часов до старта встречи «Интера» и «ПСЖ». Оставалось только ждать.

«У нас был рюкзак с едой. Чтобы убить время, мы играли в телефоне. Свет был постоянно включен, сидеть было неудобно, поэтому спать было практически невозможно. Было очень трудно морально и физически», – поделился Нил с журналистами.

Когда блогеры поняли, что туалетом начали пользоваться болельщики, они покинули свое убежище. Следующий шаг – занять свободное место на трибунах.

«Мы внимательно искали на трибунах стюарда, который меньше остальных обращает внимание на болельщиков. Когда нашли такого охранника, мы прошли мимо, держа в руках еду и разговаривая по телефону», – объясняет Реммери. Стюарду бельгийцы наплели, что уже показали билеты другому сотруднику.

Тиктокеры нашли свободные места в секторе фанатов «ПСЖ» и вместе с ними следили за триумфом парижан. Совершенно бесплатно.

«Это был самый красивый футбольный матч, который мы когда-либо видели», – добавил Нил.

УЕФА и руководство «Альянц Арены» пока не ответили на запрос журналистов о комментарии.

Как вам такие проделки блогеров?

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