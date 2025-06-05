Виртц подтвердил свой трансфер в «Ливерпуль» — коротко и ясно

Пока игроки пробирались через смешанную зону после матча Лиги наций между Германией и Португалией (1:2) репортеры толкались, чтобы задать вопрос Флориану Виртцу.

Когда его спросили, рад ли он переходу в «Ливерпуль» 109 миллионов фунтов из «Байера», Виртц коротко кивнул.

Этого было достаточно, чтобы начались пересуды. Сдержанная реакция была интерпретирована как первое четкое подтверждение того, что его переход на «Энфилд», скорее всего, состоится в ближайшие дни.