«Я уважаю его за это». Криштиану Роналду посмеялся с фанатом в инвалидной коляске

Криштиану Роналду растопил сердца поклонников, красиво выйдя из ситуации с болельщиком, который задел его инвалидной коляской.

Перед матчем сборной Португалии с Германией (2:1) Роналду раздавал автографы. Но когда он собирался расписаться, инвалидная коляска болельщика качнулась вперед и ударила пятикратного обладателя «Золотого мяча» по правой ноге.

Роналду потер голень, улыбнулся и пошутил с болельщиком.

Фанаты отреагировали на клип в социальных сетях:

«Огромное уважение CR7, который сделал день болельщика».

«Роналду не зазнался».

«Я уважаю его за это».