🎥 Идеальное летнее трансферное окно «Ливерпуля». Версия Стивена Джеррарда

«Ливерпуль» заканчивает сезон-2024/25 в статусе чемпиона Англии. К грядущей кампании мерсисайдцам стоит готовиться заблаговременно, считает Стивен Джеррард.

Специально для TNT Sports легенда обрисовал идеальное летнее трансферное окно «красных»:

«Думаю, тут уместно сказать «готовь сани летом, а телегу зимой». В прошлом году у нас не было масштабных летних трансферов, ведь у нас уже была команда, готовая бросить соперникам вызов. Но, как я считаю, если ты хочешь сделать шаг вперед, нужно продолжать совершенствоваться.

Сделка по Фримпонгу уже закрыта. Понятно, что ходит много слухов относительно разных талантливых игроков. Думаю, летом «Ливерпуль» будет очень востребован на рынке, в следующем сезоне наша команда будет еще сильнее, как мне кажется.

Кого конкретно я бы хотел видеть в составе «красных»? Слушайте, ну много слухов вокруг Флориана Виртца, большой талант. Он прекрасно показал себя при Хаби Алонсо в Леверкузене. Говорят, что это будет очень крупных трансфер. Большой талант, его ждет большое будущее. Для него «Ливерпуль» – подходящее место».

Чего ждете от летних трансферов на «Энфилде»?

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