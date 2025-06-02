«Похоже на прощание». Невеста Луиса Диаса огорчила фанатов «Ливерпуля» эмоциональным сообщением на фоне слухов об уходе игрока из клуба

Луис Диас стал любимцем болельщиков «Ливерпуля» за последние четыре сезона, но ходят упорные слухи о том, что колумбиец покинет клуб этим летом. Поговаривают, что им интересуются «Барселона» и «Аль-Наср».

Девушка Диаса Гера Понсе подогрела разговоры о трансфере, опубликовав эмоциональное сообщение в социальных сетях, в котором поблагодарил мерсисайдский клуб и его болельщиков.

«Невероятным болельщикам «Ливерпуля».

С первого дня мы почувствовали, что значит быть частью этого клуба. Мы знали фразу — «You’ll Never Walk Alone», но услышав, как ее поют с такой страстью, поддерживают друг друга в любой момент и проявляют такую ​​безусловную любовь... мы убедились, что здесь мы никогда не будем одиноки.

Эти болельщики не просто поддерживают, они чувствуют. И то, что вы заставили почувствовать моего парня и всю нашу семью — останется в наших душах.

Спасибо вам за ​​любовь, за поддержку и за то, что вы заставляете нас чувствовать себя как дома. Это привилегия. Нет сомнений: болельщики «Ливерпуля» — лучшие в мире».

Теперь фанаты переживают, что это не просто послание, а прощание семьи футболиста с клубом.

💬«Теперь нет сомнений в том, что Диас уйдет летом».

💬«Похоже на прощание».

💬«Думаю, справедливо будет сказать, что Луис Диас уходит после того, как его жена опубликовала в социальных сетях что-то вроде прощания».

💬«Е мое, теперь он точно уходит!».