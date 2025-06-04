💥 ESPN назвал топ-10 полузащитников сезона. И лучше бы они этого не делали 😩

ESPN назвал топ-10 полузащитников сезона. И тут есть, что обсудить.

Давайте сразу к рейтингу, где наибольшее представительно у «Ливерпуля» и «ПСЖ».

Вопросы точно есть. Главный – Почему у победителей ЛЧ лишь пятое и десятое места? И как Деклан Райс стал вторым?

Логику в заявлениях ESPN искать не стоит, но факт есть факт. Давайте лучше посмотрим, как отреагировали фанаты в соцсетях.

💭 «Педри по праву на вершине, но Витинья легко заслуживает стать вторым».

💭 «Вальверде выше Витиньи? Вардрид творит чудеса».

💭 «Не понимаю хайпа вокруг Райса».

💭 «Первым должен быть Витинья».

💭 «Нет никакой логики в том, чтобы ставить Педри выше Витиньи».

💭 «Это шутка какая-то?»

💭 «Как Райс вообще здесь оказался?»