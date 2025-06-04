💥 ESPN назвал топ-10 полузащитников сезона. И лучше бы они этого не делали 😩
ESPN назвал топ-10 полузащитников сезона. И тут есть, что обсудить.
Давайте сразу к рейтингу, где наибольшее представительно у «Ливерпуля» и «ПСЖ».
Вопросы точно есть. Главный – Почему у победителей ЛЧ лишь пятое и десятое места? И как Деклан Райс стал вторым?
Логику в заявлениях ESPN искать не стоит, но факт есть факт. Давайте лучше посмотрим, как отреагировали фанаты в соцсетях.
💭 «Педри по праву на вершине, но Витинья легко заслуживает стать вторым».
💭 «Вальверде выше Витиньи? Вардрид творит чудеса».
💭 «Не понимаю хайпа вокруг Райса».
💭 «Первым должен быть Витинья».
💭 «Нет никакой логики в том, чтобы ставить Педри выше Витиньи».
💭 «Это шутка какая-то?»
💭 «Как Райс вообще здесь оказался?»
Рейтинги дело сугубо конъюнктурное. Часто их составляют люди, которые преувеличивают значимость тех или иных событий и роль отдельных личностей в них.
Ну, видимо, легким касанием ноги. Точнее, двумя. Против мадридцев. А так...