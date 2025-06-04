Вы не поверите, кого тен Хаг хочет подписать в «Байер» 🤣

Эрик тен Хаг приехал наводить порядок в леверкузенский «Байер», с которым он планирует бороться за главный немецкий трофей следующего сезона.

Наверное, многие из нас подумали: «Сейчас опять начнет скупать голландцев или игроков «Аякса». А вот и нет – шутка.

Разумеется!

ESPN Brazil пишет, что тен Хаг хочет подписать Антони!

Сделка не составит труда, если ее одобрит руководство «Байера». «Юнайтед» хочет избавиться от футболиста, который ежегодно обходится клубу в 12 миллионов евро.

Тем не менее, «Леверкузену» придется раскошелиться. «Бетис» не сумел удовлетворить финансовые аппетиты «МЮ», из-за чего Антони покинул команду.

Также на бразильца претендуют «Бавария» и «Атлетико».

Как вам такое?