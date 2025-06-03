Смотрим предполагаемый состав «Челси» с шестью новичками: в клубе серьезные перемены

В следующем сезоне «Челси» вернется в Лигу чемпионов с полностью укомплектованным составом, если этим летом им удастся достичь свои трансферных целей.

«Челси» потратил более 1 миллиарда фунтов на новых игроков с тех пор, как Clearlake Capital приобрели клуб в 2022 году, и акционеры готовы потратиться еще больше, чтобы перейти к следующему этапу своего проекта.

Этим летом «Челси» уже добился некоторых успехов: широко сообщалось, что клуб обошёл множество других клубов и подписал Лиама Делапа за 30 миллионов фунтов стерлингов.

Интересная ситуация с вратарями у «Челси». Включая тех, кто был отдан в аренду в прошлом сезоне, в настоящее время у них семь вратарей, и ни один из них не находится на требуемом уровне. Звезда «Милана» и сборной Франции Майк Меньян — приоритет номер 1.

«Челси» также ищет нового центрального защитника и может обратиться к одному из своих бывших игроков. Капитан «Кристал Пэлас» Марк Гехи сыграл только два матча за первую команду «синих» и был продан за 18 миллионов фунтов в 2021 году.

«Челси» сделал акцент на привлечении молодых перспективных игроков и объявил о подписании контракта с полузащитником Дариу Эссугу из «Спортинга» вслед за сделкой по Жеовани Кенда.

Похоже, что «Челси» не подпишет Джейдона Санчо на постоянной основе, несмотря на его гол в финале Лиги конференций. Но у клуба уже есть кандидат на замену - звезда «Боруссии Дортмунд» Джейми Гиттенс.

Еще одним новичком «Челси» на предстоящий сезон станет 18-летний бразильский вундеркинд Эстеван Виллиан, который подписал контракт за 34 миллиона евро.

Вот как может выглядеть состав «Челси» в будущем сезоне: