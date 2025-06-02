💣 «МЮ» готов продать Хейлунда и Зиркзе – все ради одного очень хорошо вам знакомого парня из Саудовской Аравии 😨

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нападающего «Аль-Хилаля» Александара Митровича.

После провала в переговорах по Лиаму Делапу, «манкунианцы» сменили цель для усиления атаки. Reuters подтверждает, что серб может усилить нападения «МЮ».

Проблема в сумме трансфера, который, на данный момент, не под силам англичанам. Для крупного подписания им необходимо продать одного-двух игроков.

В список кандидатов на уход из команды попали Расмус Хейлунд и Джошуа Зиркзе.

Подписание Митровича обойдется «МЮ» в 40 миллионов фунтов стерлингов.

«Аль-Хилаль» готов отпустить нападающего, поскольку хочет внести «свежую кровь» – Виктора Осимхена и Криштиану Роналду.

Напомним, Митрович играл в «Ньюкасле» и «Фулхэме» с 2015-го по 2023-й.