💣 «МЮ» готов продать Хейлунда и Зиркзе – все ради одного очень хорошо вам знакомого парня из Саудовской Аравии 😨
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нападающего «Аль-Хилаля» Александара Митровича.
После провала в переговорах по Лиаму Делапу, «манкунианцы» сменили цель для усиления атаки. Reuters подтверждает, что серб может усилить нападения «МЮ».
Проблема в сумме трансфера, который, на данный момент, не под силам англичанам. Для крупного подписания им необходимо продать одного-двух игроков.
В список кандидатов на уход из команды попали Расмус Хейлунд и Джошуа Зиркзе.
Подписание Митровича обойдется «МЮ» в 40 миллионов фунтов стерлингов.
«Аль-Хилаль» готов отпустить нападающего, поскольку хочет внести «свежую кровь» – Виктора Осимхена и Криштиану Роналду.
Напомним, Митрович играл в «Ньюкасле» и «Фулхэме» с 2015-го по 2023-й.
Это уже даже не смешно.
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