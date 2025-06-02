😳 Сейчас вы поймете, почему Энрике настаивает на «Золотом мяче» для Дембеле – хватит даже скринов

Финал Лиги чемпионов сильно изменил расклады на фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

Ламин Ямаль недолго красовался на вершине – по всем оценкам теперь приз уйдет к Усману Дембеле.

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что Дембеле достоин награды хотя бы за уровень прессинга в финале Лиги чемпионов с «Интером».

Для тех, кто не заметил рвения нападающего – есть убедительные кадры.

Знаете, что делает Дембеле?

Ждет, когда можно будет «напасть» на Зоммера.

Как вам такое?

Решающие расклады на «Золотой мяч» – грядет сенсация 😱

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