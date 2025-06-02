😳 Сейчас вы поймете, почему Энрике настаивает на «Золотом мяче» для Дембеле – хватит даже скринов
Финал Лиги чемпионов сильно изменил расклады на фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».
Ламин Ямаль недолго красовался на вершине – по всем оценкам теперь приз уйдет к Усману Дембеле.
Наставник «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что Дембеле достоин награды хотя бы за уровень прессинга в финале Лиги чемпионов с «Интером».
Для тех, кто не заметил рвения нападающего – есть убедительные кадры.
Знаете, что делает Дембеле?
Ждет, когда можно будет «напасть» на Зоммера.
Как вам такое?
Решающие расклады на «Золотой мяч» – грядет сенсация 😱
Ромарио назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч» – и даже объяснил выбор! 😱