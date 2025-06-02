Ромарио назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч» – и даже объяснил выбор! 😱

Легенда бразильского футбола Ромарио выбрал своего фаворита на премию «Золотой мяч».

«Прямо сейчас я бы выбрал Рафинью. Поскольку, как я сказал, он забил много голов. И это были важные голы. Не только для его карьеры, но и для «Барселоны», а также для сборной Бразилии.

А еще я предпочту Рафинью, потому что он бразилец», – объяснил Ромарио.

А мы напомним, что Рафинья входит в топ-5 фаворитов на получение награды. Но лидер другой .