✘ «Мне не нравится, что происходит в клубе». Бекхэм раскритиковал поведение игроков «Манчестер Юнайтед»

Вот и Дэвид Бекхэм раскритиковал поведение игроков «Манчестер Юнайтед».

«Мне не нравится видеть, что происходит в клубе. Я вижу много вещей, которые неприемлемы для меня как для фаната, так и для человека, связанного с «Манчестер Юнайтед». Игроки должны представлять эмблему, а я вижу много вещей, где они поступают неправильно.

Мы были хорошо воспитанной командой и понимали, что значит играть за «Манчестер Юнайтед». Мы понимали, что означает этот логотип. Мы уважали всех фанатов, будь они в Европе или в Азии.

Мы ценили, когда люди приходили на стадион и платили деньги, чтобы увидеть нас. Хотели наши автографы и совместные фотографии. Игроки должны уважать это», – заявил Бекхэм.

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