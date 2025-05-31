🔥 «Я снова тот, кем был раньше – человек, который любит футбол всем сердцем». Антони покидает «Бетис»! А где его ждут?
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони объявил, что не останется в «Бетисе».
Бразилец обратился к фанатам в соцсетях:
«С вами я снова улыбнулся и вернулся к тому, кем был раньше - человеке, который любит футбол всем сердцем. Мой дом, мои люди. Всегда буду с «Бетисом»…
Большинство фанатов поддержали игрока, но в среде болельщиков «МЮ» есть и недовольные его возвращением.
💭 «Оставайся там, черт возьми, даже я начал болеть за «Бетис».
💭 «Правильно: Никогда не влюбляйтесь в арендованных игроков. Но на этот раз это было неизбежно».
💭 «Тебе нужен больший клуб, чем «МЮ». Может быть, «Фулхэм» или «Брентфорд».
💭 «Это причиняет боль даже мне, хоть я и за «Барсу». Надеюсь, ты сможешь найти способ остаться в Севилье».
💭 «Жаль, «Бетис» был очень крут. Надеюсь, он останется в лиге».
💭 «Возвращайся в «МЮ» и твори».
💭 «Он должен вернуться»
💭 «Мусорный игрок. Увидел Кукурелью и не смог играть».
💭 «Опять он».
Так же как и на результаты геймера в Боруссии.
И тогда ты возможно поймёшь что когда кто то пишет что они вне МЮ вышли на свой уровень, это полная чушь
Собственно, игра Антони в Бетисе доказывает, что все у него хорошо с характером, человек после ухода из МЮ сразу начал показывать хорошую игру, Рэшфорд тоже стали играть намного лучше. Да, даже Санял, и тот в свой плохой сезона в Челси играет лучше, чем играл в МЮ.
в целом, депутат и геймер не стали играть лучше