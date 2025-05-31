🔥 «Я снова тот, кем был раньше – человек, который любит футбол всем сердцем». Антони покидает «Бетис»! А где его ждут?

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони объявил, что не останется в «Бетисе».

Бразилец обратился к фанатам в соцсетях:

«С вами я снова улыбнулся и вернулся к тому, кем был раньше - человеке, который любит футбол всем сердцем. Мой дом, мои люди. Всегда буду с «Бетисом»…

Большинство фанатов поддержали игрока, но в среде болельщиков «МЮ» есть и недовольные его возвращением.

💭 «Оставайся там, черт возьми, даже я начал болеть за «Бетис».

💭 «Правильно: Никогда не влюбляйтесь в арендованных игроков. Но на этот раз это было неизбежно».

💭 «Тебе нужен больший клуб, чем «МЮ». Может быть, «Фулхэм» или «Брентфорд».

💭 «Это причиняет боль даже мне, хоть я и за «Барсу». Надеюсь, ты сможешь найти способ остаться в Севилье».

💭 «Жаль, «Бетис» был очень крут. Надеюсь, он останется в лиге».

💭 «Возвращайся в «МЮ» и твори».

💭 «Он должен вернуться»

💭 «Мусорный игрок. Увидел Кукурелью и не смог играть».

💭 «Опять он».