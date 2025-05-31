🙌 Одна простая статистика, по которой вы поймете, что Гарсия круче тер Стегена

Вы тоже сомневаетесь, что «Барселоне» нужен Жоан Гарсия?

Тогда пойдем от обратного. Судя по всему, Войчех Шченсны останется. Марк-Андре тер Стеген – тоже. Но помните, как отзывались фанаты о немце еще в прошлом сезоне? Именно.

И вот простая статистика. Возьмем пенальти: тер Стеген взял два одиннадцатиметровых (из 22-х) с 2014 года, Жоан Гарсия – тоже два, но из шести, и лишь за прошлый сезон.

Оценка за последние два сезона. Гарсия:

Тер Стеген (берем не текущий, а прошлый и позапрошлый):

Как же тут выбрать?