«Скажи мужу, чтобы ушел, он неудачник»: фанаты «Барсы» накинулись на жену Тер Стегена в соцсетях

Тер Стеген плохо отыграл в матче против «Монако», «Барса» проиграла 1:2 в ЛЧ.

Немецкий вратарь допустил несколько ошибок, одна из которых привела к красной карточке «Барсы» Эрика Гарсии.

В пятницу жена Тер Стегена Даниэла опубликовала несколько фотографий со своей прогулки по Испании.

Фаны пришли в комментарии и начали просить, чтобы семья покинула «Барсу».

«Пожалуйста, скажите своему мужу, чтобы он уезжал из Барселоны 😢»

«Пожалуйста, скажи своему мужу, чтобы он ушел... он неудачник! 10 лет вполне достаточно».

«Пожалуйста, скажите Марку, чтобы он покинул наш клуб».

«Мы ненавидим вашего мужа».