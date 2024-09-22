«Скажи мужу, чтобы ушел, он неудачник»: фанаты «Барсы» накинулись на жену Тер Стегена в соцсетях
Тер Стеген плохо отыграл в матче против «Монако», «Барса» проиграла 1:2 в ЛЧ.
Немецкий вратарь допустил несколько ошибок, одна из которых привела к красной карточке «Барсы» Эрика Гарсии.
В пятницу жена Тер Стегена Даниэла опубликовала несколько фотографий со своей прогулки по Испании.
Фаны пришли в комментарии и начали просить, чтобы семья покинула «Барсу».
«Пожалуйста, скажите своему мужу, чтобы он уезжал из Барселоны 😢»
«Пожалуйста, скажи своему мужу, чтобы он ушел... он неудачник! 10 лет вполне достаточно».
«Пожалуйста, скажите Марку, чтобы он покинул наш клуб».
«Мы ненавидим вашего мужа».