📸🎥 Располневший Эден Азар наслаждается пенсией! Играет в гольф и не забывает про футбол

Эден Азар попрощался с профессиональным футболом, но про спорт не забыл. В начале мая 34-летний бельгиец на велосипеде преодолел 167 километров на марафоне на Мальорке, а после выпил пива и признался:

«Нужно еще потренироваться и немного сбросить вес, и тогда будет идеально. Я толстый. Пора худеть, ха-ха».

Азар не только гоняет на веломарафонах, он, например, играет в гольф.

В соцсетях завирусился ролик с игрой Азара в благотворительном матче.

Фанатов расстраивает форма бельгийца, вот один из комментариев: «Азар был невероятным игроком, грустно за ним наблюдать в его 34 года. А ведь есть футболисты, которые старше Азара, но все еще играют, потому что заботятся о своей форме и своем здоровье».

А Эден, между прочим, в том матче забил:

На пенсии может себе позволить расслабиться, верно?

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