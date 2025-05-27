🔥 Мамма Миа! Гасперини уходит из «Аталанты» – и куда... 😮
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио выложил инсайд замедленного действия.
По его информации, Джан Пьеро Гасперини сменит клуб. Но это не новость – в последние дни активно обсуждают вероятный уход итальянца из «Аталанты», который, по слухам, не договорился с клубом о новом контракте.
А вот действительно удивительно то, куда уходит 67-летний специалист. В «Рому»!
Сегодня он провел переговоры с римским клубом, которые длились несколько часов. Уточняется, что тренер близок к соглашению.
Итальянцы забурлили в соцсетях.
🤌 «Он же не любит африканцев».
🤌 «Аталанта» дала ему время, «Рома» даст ожидание. Два совершенно разных давления – он готов к этому?»
🤌 «Зачем он это делает? Его же так любят фанаты».
🤌 «Для чего? «Аталанта» пробилась в Лигу чемпионов».
🤌 «Он слишком хорош для «Ромы».