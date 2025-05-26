🎥 Все еще считаете, что женский футбол непопулярен? «Арсенал» выиграл ЛЧ – на улицах толпы людей

Женская Лига чемпионов появилась в 2001 году как Кубок УЕФА. Только спустя восемь лет ее преобразовали в тот турнир и под тем названием, который есть сейчас.

Абсолютным доминатором в ЛЧ считается «Лион» − 11 финалов и восемь побед. У того же «Айнтрахта − шесть участий и четыре победы. Но у женского «Арсенала», как и «Дуйсбурга» − стопроцентный результат. «Канониры» дважды сыграли в финале и дважды победили.

На этот раз на домашней арене лиссабонского «Спортинга» «Жозе Алваладе» встретились «Арсенал» и «Барселона», лидер испанского женского футбола. Матч посетило 38 356 зрителей при вместимости около 50 тысяч. Несмотря на то, что каталонки больше владели инициативой, единственный и победный мяч забила Стина Блакстениус.

Впервые с 2022 года «Барселона» не выиграла Лигу чемпионов. Каталонская команда 5 лет подряд играла в финале (3 победы и 2 поражения).

Финал прошел в субботу, а на следующий день для женского «Арсенала» организовали чемпионский парад. И на него пришло огромное количество людей. Вряд ли сильно меньше, чем пришло бы, выиграй турнир мужская команда.

Справедливости ради, женский «Арсенал» сильно выделяется в лиге. У команды самая высокая посещаемость − почти в три раза больше, чем у второго «Челси».