«Мэр − фанат «Ювентуса». Неаполитанский чиновник ушел с заседания ради просмотра матча «Наполи»

В городском совете небольшого итальянского городка Афрогола, который располагается в пригороде Неаполя, возникла необычная ситуация: заседание назначили на время, когда «Наполи» играл чемпионский матч против «Кальяри».

Дженнаро Джустино, член совета, снял свитер, продемонстрировал под ним футболку неаполитанского клуба, после чего в адрес мэра города толкнул обвинительную речь.

«Возможно, этот городской совет не стоило проводить сегодня. Но мы не ожидали чуткости от мэра, который болеет за «Ювентус». Так что, как видите, у нас сегодня исторический момент, и мы просим прервать заседание, потому что мы хотим пойти и посмотреть матч, чтобы сохранить в памяти этот день, встретиться с людьми, пережить чувства, которые не все в этом зале, вероятно, смогут унять.

Лично я покидаю зал, чтобы прикоснуться к истории. Мы, неаполитанцы, в глубине души надеемся, что будущее пойдет в определенном направлении. Я не жду от этой администрации, у которой другие футбольные цвета, что они перейдут на нашу сторону. Но, пожалуйста, уважайте тех, кто переживает момент тревоги, тех, кто приходит после бессонной ночи, и тех, кому нужно ехать в соседний Неаполь».

Неаполь живет футболом и это − очередное подтверждение.

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