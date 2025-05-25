🎥 Скандальный эпизод в матче «МЮ» и «Астон Виллы». Похоже, ошибка арбитра лишила команду Эмери места в ЛЧ  😡

«Астон Вилле» нужны были очки в матче заключительного тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед», чтобы добыть путевку в Лигу чемпионов на сезон-2025/26.

Все пошло наперекосяк еще в концовке первого тайма, когда Дибу Мартинес получил первую красную карточку в карьере за фол на Расмусе Хейлунде. Для аргентинского голкипера встреча с манкунианцами, вероятно, станет последней в составе «Виллы».

На 73-й минуте Морган Роджерс, казалось, вывел своих вперед, но гол не был засчитан. Главный арбитр встречи Том Бремелл заметил фол игрока «Астон Виллы» на Алтае Байындыре: но повторы показали, что голкипер манкунианцев не смог зафиксировать мяч.

Поскольку свисток был дан до того, как мяч оказался в сетке, VAR уже не мог повлиять на принятие решения в эпизоде, пишет The Athletic.

Буквально через три минуты Амад Диалло вывел «красных дьяволов» вперед.

А в концовке встречи Кристиан Эриксен реализовал пенальти, назначенный за фол на Диалло. Эмери саркастично аплодировал арбитру, когда тот поставил одиннадцатиметровый в ворота его команды.

А после матча тренер сопроводил Тома Бремелла в подтрибунку, попутно что-то выговаривая арбитру.

«Ньюкасл» в параллельном матче уступил «Эвертону», «Вилле» при таком раскладе для попадание в зону Лиги чемпионов хватило бы ничьей. В итоге команда Эмери покидает «Олд Траффорд» без очков и без путевки в главный клубный турнир Европы.

Как оцените решение арбитра в эпизоде с отмененным голом Роджерса?

🎥 Безумный фол Дибу Мартинеса на Хейлунде в последнем матче за «Виллу». Аргентинец получил первую красную в карьере 🤯