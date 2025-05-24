😲 Оказывается, у «Краснодара» есть даже французский фан-клуб! Там аж две тысячи человек 😱

Появилась мысль – поискать реакцию иностранцев на историческую развязку РПЛ.

Если честно, ожидания были другие – охват аудитории не более 1-2 тысяч просмотров, а крупные издания до сих пор не отреагировали на первый титул «Краснодара». Наибольший интерес показали аккаунты на турецком языке или фан-клубы отдельных футболистов (Сперцян, Кордоба).

Но! Очень интересная находка – фан-клуб «Краснодара» на французском! Неофициальный, но очень бодрый: только за сегодня в нем более 20 записей. И так каждый тур.

«Я надеюсь, что сегодня сойду с ума от радости после матча.

До сих пор помню сезон-2015/16, который открыл для меня этот клуб!», – пишет автор блога Филипп Рэй.

Не ожидали?