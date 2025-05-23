🎥 Бернарду Силва собрал идеального игрока. Португалец проигнорировал Роналду

Портал Sports Direct попросил Бернарду Силву составить идеального футболиста, выбирая качества разных игроков. Ограничений не было, португалец мог называть любых футболистов.

Левая нога: «Лионель Месси».

Правая нога: «Кевин де Брюйне».

Скорость: «Кайл Уокер».

Физика: «Это тяжело, но я выберу еще одного одноклубника – Мануэля Аканджи».

Исполнитель штрафных: «Жуниньо Пернамбукано».

Техника: «Роналдиньо».

Футбольный интеллект: «Иньеста».

В комментариях под роликом поклонники Месси смеются над тем, что португалец ни в одной категории не назвал Криштиану Роналду:

💭 «Португальские игроки обожают Месси и не любят Пеналду».

💭 «Игрок сборной Португалии не называет Роналду, а фанаты ноют. Роналду не лидер сборной, это видео тому доказательство. В сборной его не уважают».

💭«Лол, вот поэтому Португалия никогда ничего не завоюет. Вы никогда не услышите, как игрок сборной Аргентины выбирает Роналду, но португальцы всегда выделяют Месси».

Бернарду и Криштиану вызваны в расположение сборной Португалии на матчи Лиги наций, в полуфинале турнира команда сыграет против сборной Германии.

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