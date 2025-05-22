📹 Фернандес из «Челси» назвал лучшего на своей позиции. Его имя часто мелькает в прессе

24-летний хавбек «Челси» Энцо Фернандес стал гостем интервью журналиста TyC Sports Гастона Эдула. Он спросил у аргентинца, кого он считает лучшим на своей позиции.

Игрок «синих» практически не задумался и сразу назвал его, но оговорился: «Мы играем немного по-разному, но Педри. Мне он очень нравится».

Энцо Фернандес прав в том, что их роли на поле с испанцем слегка отличаются, но при этом оба находятся в топе по одной важной атакующей метрике – успешным продвигающим передачам.

По данным DataMB, лидером в топ-7 лиг Европы среди футболистов не старше 24 лет является Анджело Стилер из «Штутгарта» (305 передач), тогда как более молодой Педри идет вслед за ним (252). Энцо Фернандес занимает по этому показателю пятое место – 197 продвигающих передач.

За последнее время это как минимум второй игрок, который выделяет Педри. Первым был Тони Кроос , который назвал испанца «лучшим в мире в своем амплуа».

А вы согласны с такой высокой оценкой?