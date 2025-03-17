Месси кинули футболку «Барсы» – он наступил, посмотрел и... пошел дальше 😳

Лионель Месси снова забил за «Интер Майами»! Но, к сожалению, это мало кого интересует. Особенно в Каталонии.

Экс-нападающему «Барселоны» кинули клубную футболку, когда он выходил из подтрибунного помещения. Вероятно, Лео не успел переступить ее, но не поленился посмотреть, что же ему бросили.

Далее Лео кинул быстрый взгляд на трибуну и ушел дальше.

Фанаты в замешательстве.

💭 «Чуваки, вот почему я перестал поддерживать Месси с 2020 года».

💭 «Я вырос фанатом Месси, но такие вещи отвернули меня от него».

💭 «Понятно, что он не ожидал такого. Но тот факт, что у него не нашлось порядочности, чтобы остановиться и поднять футболку клуба, который его сделал, – это еще один признак неуважения».

💭 «Вы шутите? Откуда он знает, что это? Почему он должен останавливаться? Может там дерьмо?»

💭 «Подстава от фанатов Роналду».