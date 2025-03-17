🧠 Филипе Луис – гений с пучком. У него уже третий тренерский трофей за полгода! 😱

Экс-защитник «Атлетико Мадрид» Филипе Луис выиграл третий титул в качестве тренера «Фламенго». Для этого ему потребовалось шесть месяцев.

Кроме того, бразильский клуб уступил лишь в одном матче из 26. Беспроигрышная серия достигла уже 24 игр.

В 17 матчах под руководством Луиса «Фламенго» не пропустил ни гола.

Вчера команда Луиса выиграла чемпионат Кариока, одолев в двухматчевом противостоянии «Флуминенсе» со счетом 2:1. Ранее «Фламенго» взял Суперкубок Бразилии, а в прошлом году победил в национальном Кубке.

Смотрите, как команда поздравила тренера с успехом.

Пора в сборную?