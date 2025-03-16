🎥 Фонсека получил долгосрочный бан и не может заходить в раздевалку. Вот где и как тренер настраивает футболистов на игру

Во время игры против «Бреста» Паулу Фонсека не согласился с решением судьи и высказал ему в лицо все, что он о нем думает. В Лиге 1 не оценили такое поведение тренера и дали ему дисквалификацию аж на 9 месяцев.

Владелец «Лиона» поддержал коуча, а вот министр спорта Франции − нет: «Наказание справедливо. Дисциплинарный комитет посылает сигнал нулевой терпимости к любым нападениям на судей. Я, безусловно, приветствую необходимость защиты судейского корпуса. Это жизненно важно и должно помочь восстановить имидж футбола. Сегодня абсолютно необходимо, чтобы эти санкции имели сдерживающий эффект».

Теперь Фонсеке аж до ноября запрещено все, что связано с днем матча. К примеру, португалец не может руководить командой с бровки, находиться в чаше арены или в раздевалке. При этом ему разрешено проводить тренировки.

Пока работе тренера ничего не угрожает и его не собираются уволить. Тем временем он придумал способ, как перед игрой поддерживать игроков, но при этом не заходить в запрещенную зону.

Фонсека вместе со всеми приезжает на арену на клубном автобусе на парковку, выходит из него, обменивается короткими объятиями и словами поддержки с каждым игроком, а затем возвращается в транспортное средство, где смотрит игру. Указания он дает через телефон.