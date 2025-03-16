🎥 Антони объяснил, почему ему лучше в «Бетисе», чем в «МЮ». И это не из-за тренера

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони перешел из «Аякса» летом 2022-го за 95 млн евро. Это был один из тех трансферов, которые запрашивал бывший тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Бразилец не прижился в Манчестере и два с половиной сезона забил в АПЛ всего 5 мячей. Этой зимой появилась возможность отдать его в аренду в «Бетис», чем воспользовались все стороны.

В Ла Лиге вингер расцвел: выходит в стартовом составе и уже забил четыре мяча. Но что изменилось для Антони? Вот что он сказал в интервью клубным медиа.

«Единственное, что сильно помогает, – это солнце и город, он здесь лучше. Я здесь очень счастлив. Как все говорят, каждый день я просыпаюсь с улыбкой и засыпаю с улыбкой, для меня это нечто более важное».

Кого-то удивляет, что для бразильца оказалось очень важно наличие солнца?