💣 Винисиус лайкнул фото 16-летней турецкой волейболистки. Ой зря... 😳

Есть такая талантливая волейболистка в «Бешикташе» – Мирай Йылдырым.

Девушка видная не по годам. Недавно ей исполнилось 16 лет. А один из мастодонтов европейского околофутбола (и футбола, возможно), известный как Винисиус, решил, что стоит проявить внимание к юной турчанке. Все безобидно – обычный лайк под фото в соцсетях.

Но бразилец не учел, что так могут считать не все. Далеко не все. Особенно, если твоя репутация висит на краю пропасти, а может и лежит внутри вулканического кратера.

Сначала попробуем защитить нападающего «Реала», поставив вас на его место. Кто же знал, что ей 16?

В Турции началось инстаграм-восстание.

💭 «Идиот, ей всего 16 лет. Ты с ума сошел?!».

💭 «Это отвратительно со всех сторон».

💭 «Не стоило ему узнавать моральные качества турецких фанатов».

💭 «Винисиус и Эндрик – дурачки. Есть еще кто?»

Спустя несколько дней Винисиус убрал все лайки.

Вопрос: А что криминального в лайке человеку любого возраста?