🤟🏾 «Расслабься, Си-Джей». «Боруссия» уморительно встретила «Барселону» после выхода в 1/4 ЛЧ 😆

«Боруссия Дортмунд» не без труда пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, но теперь их ждет сверхсложный соперник – «Барселона».

Каталонцы разобрались с «Бенфикой», а теперь встретятся с «Дортмундом», которому, кстати, еще не проигрывали. Две победы и ничья, а также 6-3 по голам в пользу сине-гранатовых.

Но «шмелей» это не сильно беспокоит. В соцсетях они явно не боятся испанский гранд.

Так дерзко была встречена «Барса» после прохода «Лилля».

А это уже исключительно смелый ход.

А «Дортмунд» вообще имеет шансы с «Барсой»?