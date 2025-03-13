🎥 Разрывная шутка Руни. Рассказал, как часто и по какому поводу получает смс от Фергюсона

Во время подкаста Stick to Football легенда «МЮ» Гари Невилл в присутствии Джилл Скотт, Уэйна Руни, Роя Кина и Иана Райта задал вопрос от болельщиков. Все ожидали услышать историю от Роя, но внезапно включился Руни.

Гари Невилл : «Вы когда-нибудь получали весточки от своих старых тренеров?»

Уэйн Руни : «Каждый раз, когда меня увольняют, Ферги присылает мне сообщение: «Да, это отстой. Не опускай рук».

Экс-форварду «МЮ» Руни всего 39 лет, а в его тренерской карьере уже было четыре клуба и четыре увольнения. Его убрали за неудовлетворительные результаты из «Дерби», «Ди Си Юнайтед», «Бирмингема» и «Плимута». Получается, что как минимум четыре раза сэр Алекс Фергюсон вспомнил про экс-ученика 😂