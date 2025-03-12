Ван Дейка увидели в компании Аль-Хелайфи и Кампуша. Инсайдер рассказал, что они обсуждали

В Лиге чемпионов «Ливерпулю» не повезло с жеребьевкой и в 1/8 финала клуб сразу же попал на «ПСЖ». Подопечные Арне Слота были первыми на групповом этапе, но это не помогло сразу же покинуть ЛЧ − проиграли по пенальти.

После первого матча в подтрибунке «Парк де Пренс» спортивный директор парижан Луиш Кампуш возмущался тем, что Ибраима Конате не получил красную карточку за фол на Барколя. Все это слышал Ван Дейк, который ответил ему следующее: «Да ладно, брат, это не Лига 1, это не Лига 1».

Казалось, что эпизод закончился в тот день на том месте, но он имел продолжение. В подтрибунке «Энфилда» капитана «Ливерпуля» увидели в компании президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелайфи и все того же Луиша Кампуша. Фанаты «красных» подумали, что парижане пытаются переманить Ван Дейка , который до сих пор не продлил контракт, летом станет свободным агентом, а сегодня назвал лжецами тех, кто считает, что он уже что-то подписал с «Ливерпулем» или говорят о его будущем.

На самом же деле, все было куда прозаичнее. По словам инсайдера Фабрис Хокинс из RMC Sport, Вирджил ван Дейк подошел к Луишу Кампушу, который стоял с Аль-Хелайфи, чтобы извиниться за те слова, что он сказал в столице Франции. Португалец принял его слова после чего нидерландец похвалил «ПСЖ» и назвал его сильнейшей командой, против которой он играл за последние три сезона.