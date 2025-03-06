🎥 Спортдир «ПСЖ» в подтрибунке сгорел из-за решения не наказывать «Ливерпуль» и Конате. Ему ответил Ван Дейк

В первом тайме защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате был близок к тому, чтобы оставить команду в меньшинстве. Он сыграл в корпус Брэдли Барколя, когда тот прорывался к воротам Алиссона.

К счастью для «красных», VAR не обнаружил явной и очевидной ошибки арбитра, и игру быстро возобновили, посчитав, что там не было ни карточки, ни пенальти.

После матча появилось видео из тоннеля «Парк де Пренс», на котором видно, как спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш яростно реагирует на решение судьи.

Вот что он орал: «Красная карточка или пенальти!».

На его крик отреагировал Вирджил ван Дейк: «Да ладно, брат, это не Лига 1, это не Лига 1».

Кампуш не обращал внимания на Ван Дейка, продолжая кричать: «Это красная карточка или пенальти».

Бывший арбитр ФИФА Кристина Ункель заявила, что Конате должен был получить красную карточку за фол на Барколя.

В эфире телеканала CBS Sports она сказала: «На самом деле, в этом эпизоде я не собираюсь соглашаться ни с арбитром, ни с VAR. Я считаю, что видеоарбитр должен был рекомендовать красную карточку за лишения возможности забить гол (DOGSO). Контакт происходит, по сути, за пределами штрафной площади, так что мы говорим о красной карточке за это. Была ли у нападающего возможность контролировать мяч? Ответ здесь − да».

Виновник эпизода Ибраима Конате также дал комментарий, но уже Canal+: «Была проверка VAR. Если бы был толчок, как вы сказали, мне бы показали красную карточку. Я говорю вам, что фола не было. Это правда, что я очень сильный, но я не применяю силу, я просто выставлял руку. Если бы я приложил больше силы, тогда можно было бы говорить об этом, но с моей стороны все было мягко».