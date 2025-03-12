Аньелли может стать владельцем «Ювентуса»? Разбираемся в последних слухах вокруг туринского клуба

Сегодня сразу два авторитетных издания − La Stampa и Tuttosport − посвятили материалы возможному возвращению бывшего президента «Ювентуса» Андреа Аньелли в клуб. Причем не на ту же должность, а на позицию владельца. Сейчас командой владеет Джон Элканн через семейную компанию Exor, а Аньелли отошел от бизнеса.

После ухода с поста президента «Ювентуса» и дисквалификации за дело о приросте капитала, Андреа Аньелли живет на два города − Амстердам и Турин. По словам источников, знакомых с ситуацией, в Италию он приезжает всего на несколько дней в месяц. В последнее время Андреа занят делами своей финансовой компании и Unify League, окончательным названием проекта Суперлиги, который может преподнести интересные новости летом. Аньелли не пропускает ни одного матча бьянконери и сильно переживает из-за командных проблем.

Чем хуже идут дела у «Юве», тем больше слух появляются вокруг нее. Среди возможных вариантов − кооперация Аньелли с другими партнерами, которые помогли бы ему завладеть клубом. Среди вариантов − криптовалютный гигант Tether, купивший около 8% акций «Ювентуса», а также «Ред Булл». Пока же все это слухи, хотя в интернете уже даже появилась «дрим-тим Аньелли», в которой тренером станет Юрген Клопп, а президентом − Алессандро Дель Пьеро.

Tuttosport постарался ответить на самые популярные вопросы, возникающие сами по себе в связи с последними новостями.

− Хочет ли Аньелли вернуться к руководству «Ювентусом»?

− Да, безусловно.

− Сможет ли он сделать это в конце нынешнего сезона?

− Маловероятно. Если он и вернется, то подвижки будут в конце следующего сезона, не раньше.

− Имеет ли к этому отношение судебный процесс в Риме по делу о плюсваленце (Аньелли пытается опротестовать обвинительный приговор)?

− Не очень. На данный момент запрос на обвинительный приговор отменили из-за довольно важных формальных недочетов. Но не этот процесс (который может затянуться надолго, если он начнется) может остановить Андреа. В ноябре истекает срок спортивной дисквалификации, но даже в этом случае он не станет проблемой (Аньелли сможет управлять клубом даже в условиях запрета).

− Выкупит ли он контрольный пакет акций «Ювентуса» у Exor?

− Это очень сложно, хотя есть много инвесторов, которые купили бы «Ювентус» (даже в партнерстве с Андреа). Проще рассмотреть гипотезу о реорганизации семейного сейфа, в котором Андреа тоже поучаствует. Таким образом, он не «купит» «Ювентус», а будет управлять им как семейным бизнесом.

− А Джон [Элканн]? Будет ли он рад этому?

− Отношения между ними гораздо более теплые и менее бурные, чем об этом говорят со стороны. Джон хочет сохранить семейное достояние, а Андреа – член семьи Аньелли. Все честно.

Мораль: Андреа Аньелли очень сильно любит «Ювентус» и хочет вернуться в клуб. Когда-нибудь он попытается вновь реализовать свои амбиции. Когда это случится? Неизвестно, но, возможно, это уже не за горами.