❌🥶 Ну и где ваш Палмер? 0 голов за два месяца

Не забивает с 14 января.

Помните, как в первой половине сезона начались бурные разговоры о шансах Коула Палмера на «Золотой мяч»? Может вы и не знали, но английские фанаты всерьез считали соотечественника главным фаворитом на награду.

В этом году Палмер не так результативен. Нет – он вообще не результативен. С 14 января у Коула нет голов и голевых передач.

Нельзя сказать, что Палмер плохо играет, но оказалось, что его эффективность слишком зависит от остального «Челси», который, будучи в игровом кризисе, не нашел того самого лидера, способного вытащить команду из ямы. А этот факт уже многое отменяет в перспективах англичанина на «Золотой мяч».

Изменения видны и в настроениях поклонников синих.

💭 «В моей ленте уже целых два месяца нет постов «Продажа Палмера была ошибкой».

💭 «Рэшфорд был в порядке, пока не появился Санчо. Палмер божил, а потом приехал Санчо! А потом фанаты удивляются успеху Нкунку после отъезда из команды».

💭 «Помню, Каррагер в декабре сказал, что не видел в АПЛ лучше игрока, чем Коул. Что теперь скажешь?»

💭 «И СМИ практически не критикуют его, как и Фодена. Представьте, что бы творилось, будь это Сака».