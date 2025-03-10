🎥 В Мексике забили гол, которому даже нет названия. Такому мячу позавидовал бы даже Ибрагимович 🤯

Матч 11 тура чемпионата Мексики запомнится не только сумасшедшим камбэком гостей из «Атласа», которые к 53-й минуте уступали «Тихуане» 0:3, но победили 4:3. В этой игре забили уникальный гол, которому до сих пор нет названия.

Камбэк для «Атласа» начал 30-летний защитник Дория, который в середине десятых на два сезона засветился в «Марселе». После подачи углового он не отрывая правую ногу от газона поднял левую и пяткой отправил мяч в сетку.

Такому исполнению позавидовал бы даже Златан Ибрагимович.

💭«Сейчас же дайте ему премию Пушкаша».

💭«Боже мой. Что еще выделяет гол, так это то, что он положил начало победе после 0:3».

💭«У чемпионата Мексики уже есть два претендента на премию Пушкаша. С момента первого вручения этой награды, ни один гол из мексиканского футбола не входил в топ-3».

💭«Это точно не удар скорпиона. Я бы назвал его «балерина-гол». Очень элегантно и отражает то, что произошло».

💭«После такого нужно закрыть стадион, выключить свет и уйти в закат. Боже мой, какой великолепный гол он забил, редко увидишь что-то подобное».